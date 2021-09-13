Генконсульство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

Генконсульство России в Анталье выясняет, есть ли наши соотечественники среди туристов, пострадавших в аварии в Турции.

ДТП произошло примерно в 07:30 утра на трассе Мугла – Денизли. Столкнулись два автобуса – школьный и туристический.

Одни из водителей погиб. Не менее 30 туристов и 7 школьников получили травмы.

По данным турецких СМИ, в туристическом автобусе ехали более 40 пассажиров из России и Украины. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.