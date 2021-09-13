В СК назвали вероятные причины крушения самолета в Иркутской области

Следователи рассказали об основных версиях причин крушения самолета в Иркутской области. Это ошибка пилотирования и отказ техники.

На борту было 16 человек. Четверо погибли, еще четверо находятся в тяжелом состоянии, уточнили в прокуратуре.

На месте жесткой посадки продолжают работу специалисты. Уже нашли и передали на расшифровку два черных ящика. Они могут помочь выяснить все обстоятельства катастрофы. Приборы записывают переговоры экипажа, а также данные датчиков.

Проверять начали и авиакомпанию, которая выполняла рейс. Самолет совершил жесткую посадку в 500 километрах от Иркутска. Машина очень сильно повреждена, обломки разбросаны по реке и соседнему лесу. Завели уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.