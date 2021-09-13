Новости России: 12 человек выжили при крушении самолета в Иркутской области

12 человек выжили при крушении пассажирского самолета в Иркутской области. Их вытащили из искореженного судна и передали медикам. Об этом сообщили в МЧС. В авиакатастрофе погибли четыре человека. Спасшийся пилот рассказал спасателям, что причиной падения стал туман. Во время захода на второй круг пилоты не заметили сопку и врезались в нее. В настоящее время спасательные работы на месте завершены. Теперь будут устанавливать точную причину трагедии.

Во Владивостоке мужчина гонял на хаммере по пляжу. Видео сняли отдыхающие, которых напугали странные маневры трехтонной машины. Говорят, что покататься решил турист. Очевидцы решили, что человек за рулем находится в нетрезвом состоянии и сообщили о нем в полицию.

Очевидцы сняли видео, как "взбесилось" колесо обозрения. Инцидент произошел на аттракционе "Глаз Балтики" в Зеленоградске Калининградской области. Колесо пытались остановить, но оно продолжало упрямо работать. В итоге, по словам очевидцев, аттракцион остановился с диким скрежетом, когда там были люди. А до этого происшествия сняли, как на колесе раскачивались кабинки при сильном ветре.

В Сочи спасатели не смогли оперативно приступить к тушению пожара. Как рассказали очевидцы, это произошло из-за отсутствия доступа к воде – люк был заасфальтирован. Пожарным вместе с местными жителями пришлось выбивать крышку. Огонь в итоге потушили, а по городу теперь будут проверять все люки, заявили в местной администрации.

Мощи Александра Невского привезли в Старый Оскол на торжество в честь празднования 800-летия со дня рождения великого князя. Ковчег с мощами и иконой доставил БТР погранслужбы из Белгорода. Его сопровождали полицейские. Святыню встречали служители церкви и военные. Александр Невский является небесным покровителем Старого Оскола. Возможно, поэтому в городе его прибытие отмечают особенно.

16-й километр трассы "Таврида" теперь украшает громадный портрет кота Мостика. Площадь рисунка – 10 квадратных метров. Он виден водителям и пассажирам, которые едут в направлении Симферополя. Авторы работы – 8 художников из Москвы, Краснодара и других городов, которые участвуют в ежегодном фестивале "Таврида. АРТ". На создание изображения у них ушло 4 дня и около 400 аэрозольных баллончиков. Рыжий кот стал живым талисманом Крымского моста. Его подбросили рабочим, когда те только приехали на берег Керченского пролива. Мостик стал настоящей звездой стройки. Ему даже создали свой Instagram. Сейчас у него почти 60 тысяч подписчиков.

В Петербурге устроили лазерное шоу в честь дня памяти Александра Невского. Представление проходило прямо на поднятом Троицком мосту в центре города. Прохожие увидели сцены из Ледового побоища, портреты великого князя, а также известную фразу: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет". Яркое шоу сопровождалось музыкой Прокофьева из фильма Эйзенштейна о полководце. Вышло очень красиво и величественно.



