Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 22:30

Происшествия

МАК опроверг появившиеся в интернете итоги крушения Ан-24 в Приамурье

МАК опроверг появившиеся в интернете итоги крушения Ан-24 в Приамурье

ДТП с участием мотоцикла и такси произошло на Новоданиловской набережной

В термокомплексе на юго-западе Москвы чуть не утонула девочка

"Московский патруль": в Раменском женщина украла розы рядом с роддомом

"Московский патруль": уголовное дело возбуждено после инцидента с девочкой в бассейне

"Московский патруль": в столице задержали предполагаемых грабителей

"Московский патруль": в центре столицы задержали туриста за драку

"Московский патруль": сотрудники столичной Росгвардии задержали мужчину за дебош в хостеле

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 августа

Собака получила травму уха во время груминга в столичном салоне

Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который расследует дело о крушении самолета Ан-24 в Амурской области, опроверг появившиеся в Сети итоги крушения. Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о том, что причиной катастрофы стала ошибка пилотов. Однако в МАК заявили, что предварительный отчет еще готовится.

В Магаданской области задержаны браконьеры, добывшие 20 килограмм красной икры. Для того, чтобы поймать их с поличным, использовали вертолет. Во время задержания они грузили незаконный улов, который оценивается в 700 тысяч рублей.

С Эльбруса эвакуирован альпинист из Дагестана. Он сорвался со склона, когда был на высоте почти 5,5 тысячи метров и попросил о помощи. Спасатели помогли ему спуститься на километр, но от дальнейшей помощи он отказался.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияобществовидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика