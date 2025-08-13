МАК опроверг появившиеся в интернете итоги крушения Ан-24 в Приамурье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который расследует дело о крушении самолета Ан-24 в Амурской области, опроверг появившиеся в Сети итоги крушения. Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о том, что причиной катастрофы стала ошибка пилотов. Однако в МАК заявили, что предварительный отчет еще готовится.

В Магаданской области задержаны браконьеры, добывшие 20 килограмм красной икры. Для того, чтобы поймать их с поличным, использовали вертолет. Во время задержания они грузили незаконный улов, который оценивается в 700 тысяч рублей.

С Эльбруса эвакуирован альпинист из Дагестана. Он сорвался со склона, когда был на высоте почти 5,5 тысячи метров и попросил о помощи. Спасатели помогли ему спуститься на километр, но от дальнейшей помощи он отказался.

