Более 10 детей попали в больницу с ожогами от борщевика в Подмосковье за лето

За лето в Московской области 15 детей были госпитализированы с ожогами от борщевика, еще более 30 обратились за амбулаторной помощью. У большинства госпитализированных диагностировали ожоги второй и третьей степени.

Тем временем в регионе внедряют комические технологии для борьбы с борщевиком. Спутники фиксируют участки с опасным растением, а полученные данные передают в службы, которые занимаются его уничтожением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.