13 августа, 11:30

Новости регионов: 20 жилых домов подтопило из-за сильных дождей в Красноярском крае

В Солнечногорском районе 20 семей остались без жилья после сделки с застройщиком

Новости регионов: вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 7 км

Новости мира: МИД Кубы осудил убийство журналистов в Газе

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Долгопрудном

Один человек пострадал в ДТП на юге Москвы

На МКАД произошло ДТП с грузовиком

"Московский патруль": двое школьников попали в ДТП на электросамокате в столице

"Московский патруль": девушка на моноколесе погибла в ДТП в Подмосковье

"Московский патруль": водитель иномарки устроил дрифт на юге Москвы

В городе Железногорске в Красноярском крае из-за сильных дождей река подтопила 20 жилых домов и 300 дачных сооружений. Для жителей подготовили два пункта временного размещения на 420 мест.

Пепловое облако приблизилось к Петропавловску-Камчатскому и может скоро достигнуть столицу региона. На самом вулкане накануне произошло два пепловых выброса – на высоту 7 и 12 километров над уровнем моря. На пути шлейфа от вулкана находятся еще несколько населенных пунктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

