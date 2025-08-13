Новости регионов: 20 жилых домов подтопило из-за сильных дождей в Красноярском крае

В городе Железногорске в Красноярском крае из-за сильных дождей река подтопила 20 жилых домов и 300 дачных сооружений. Для жителей подготовили два пункта временного размещения на 420 мест.

Пепловое облако приблизилось к Петропавловску-Камчатскому и может скоро достигнуть столицу региона. На самом вулкане накануне произошло два пепловых выброса – на высоту 7 и 12 километров над уровнем моря. На пути шлейфа от вулкана находятся еще несколько населенных пунктов.

