13 августа, 07:45

Новости мира: МИД Кубы осудил убийство журналистов в Газе

Убийство журналистов в Газе является способом заглушить правду о геноциде, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в связи с гибелью сотрудников катарского телеканала Al Jazeera в результате израильского удара в анклаве. С гибелью шести журналистов общее число убитых репортеров в Газе достигло 238 человек.

Кроме того, в Молдавии прошла акция протеста в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. Ранее суд приговорил ее к 7 годам заключения. Участники акции считают приговор местью президента республики Майи Санду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

