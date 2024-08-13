Более 70 приусадебных участков пострадали от паводка в Хабаровском крае. При этом гидрологи предупреждают об угрозе резкого повышения уровня воды в малых реках региона.

Спасатели распределяют свои силы по наиболее пострадавшим районам края. Местные жители получают адресную помощь. Так, специалисты откачивают воду из подвалов и поднимают вещи на верхние этажи.

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