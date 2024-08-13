Сервис каршеринга выяснил, как подростки смогли угнать машину в Южном Бутове

Сервис каршеринга, на чьей машине подростки устроили смертельную аварию в Южном Бутове, рассказал, как дети оказались в автомобиле. Результаты проверки показали, что предыдущий арендатор оставил машину на парковке в режиме ожидания, а затем разблокировал двери.

Чтобы свести случаи угона к минимуму, сервис начнет рассылать уведомления водителям, которые открыли автомобиль, но не тронулись с места в течение 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

