Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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13 августа, 17:30

Происшествия

Сервис каршеринга выяснил, как подростки смогли угнать машину в Южном Бутове

Сервис каршеринга выяснил, как подростки смогли угнать машину в Южном Бутове

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Сервис каршеринга, на чьей машине подростки устроили смертельную аварию в Южном Бутове, рассказал, как дети оказались в автомобиле. Результаты проверки показали, что предыдущий арендатор оставил машину на парковке в режиме ожидания, а затем разблокировал двери.

Чтобы свести случаи угона к минимуму, сервис начнет рассылать уведомления водителям, которые открыли автомобиль, но не тронулись с места в течение 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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