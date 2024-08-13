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13 августа, 13:15

Происшествия

Российские Су-34 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области

Российские Су-34 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области

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Су-34 ВС РФ ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны России. Атаку произвели авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Назначенные цели были уничтожены. Бесконтрольное продвижение ВСУ в Курской области полностью остановлено. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Апты Алаудинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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