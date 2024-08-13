Новости мира: юноша набросился с топором на прохожих в Турции

В турецкой провинции Эскишехир 18-летний юноша набросился с ножом и топором на прохожих. Сообщается, что инцидент произошел на веранде кафе возле одной из мечетей. Нападавший снял произошедшее на видео. До прибытия полиции он успел ранить пятерых человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, близком к критическому.

Также стало известно, что правительство США объявило о возобновлении поставок наступательного оружия Саудовской Аравии. Они были приостановлены три года назад после ударов по Йемену. Теперь в Белом доме считают, что вооружение Саудовской Аравии якобы поможет урегулировать ситуацию в секторе Газа. Это решение было принято на фоне информации о возможном вторжении Израиля в Ливан.

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