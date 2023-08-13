Пожар в Раменском встревожил жителей соседних Люберец и Жуковского

Крупный пожар в подмосковном Раменском в воскресенье, 13 августа, встревожил жителей соседних Люберец и Жуковского. Клубы черного дыма были видны по всей округе. Горел склад с удобрениями и пластиком.

Огонь быстро распространялся по зданию. В итоге выгорело почти 3 000 квадратных метров.

"Пожар был очень сильным, тушили, наверное, часа два. Спасибо нашим пожарным за то, что они смогли это сделать. Запаха дыма было очень много, очень много людей переживали за наш город", – рассказала очевидица ЧП.

На месте инцидента работали сотрудники прокуратуры Московской области. Они установили, что склад мог загореться из-за нарушения требований противопожарной безопасности при проведении сварочных работ.

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