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13 августа, 21:15

Происшествия

Очевидица поделилась подробностями пожара в Раменском

Очевидица поделилась подробностями пожара в Раменском

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Пожар на складе в подмосковном Раменском потушили

Пожар на складе в Раменском потушили

Новости часа: спасатели потушили пожар на складе в Подмосковье

Открытое горение на складе в подмосковном Раменском ликвидировано

Крупный пожар в подмосковном Раменском перепугал жителей соседних Жуковского и Люберец. Клубы черного дыма были видны по всей округе. Горел склад с удобрениями и пластиком.

"Пожар был очень сильным, тушили, наверное, часа два. Спасибо нашим пожарным за то, что они смогли это сделать. Запаха дыма было очень много, очень много людей переживали за наш город", – рассказала очевидица ЧП.

Площадь пожара достигала почти трех тысяч квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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