Очевидица поделилась подробностями пожара в Раменском

Крупный пожар в подмосковном Раменском перепугал жителей соседних Жуковского и Люберец. Клубы черного дыма были видны по всей округе. Горел склад с удобрениями и пластиком.

"Пожар был очень сильным, тушили, наверное, часа два. Спасибо нашим пожарным за то, что они смогли это сделать. Запаха дыма было очень много, очень много людей переживали за наш город", – рассказала очевидица ЧП.

Площадь пожара достигала почти трех тысяч квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

