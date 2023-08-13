Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 августа

Жилой многоквартирный дом в Белгороде оказался поврежден в результате, предположительно, атаки беспилотника. От взрыва обрушилась часть фасада с 7 по 13 этажи здания, выбило стекла и повредило кондиционеры. Разбиты также оказались порядка 15 припаркованных поблизости машин.



Уже сутки российские туристы не могут покинуть Анталью. Их самолет без объяснения причин задержали вечером 12 августа. Люди ожидали вылета в аэропорту до трех ночи, однако затем их отправили в отель. Как рассказали пассажиры, выспаться им в итоге так и не удалось: представители аэропорта постоянно назначали новые сроки отправления, которые все время переносились.

На месте пожара в подмосковном Раменском не превышена концентрация вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает местный Роспотребнадзор. Огонь уже потушили. Сейчас идет проливка территории. По данным прокуратуры, пожар возник из-за нарушений во время сварочных работ.

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