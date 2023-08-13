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Новости

Новости

13 августа, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 августа

Новости часа: в Раменском не выявили превышение вредных веществ на месте пожара

Вредных веществ в воздухе после пожара в Раменском не обнаружили

Москвичам рассказали о главных зарубежных новостях 13 августа

Пожар на складе в подмосковном Раменском потушили

Пожар на складе в Раменском потушили

Новости часа: спасатели потушили пожар на складе в Подмосковье

Открытое горение на складе в подмосковном Раменском ликвидировано

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Лефортовском тоннеле

Новости часа: прокуратура изучит обстоятельства пожара на складе в Подмосковье

Жилой многоквартирный дом в Белгороде оказался поврежден в результате, предположительно, атаки беспилотника. От взрыва обрушилась часть фасада с 7 по 13 этажи здания, выбило стекла и повредило кондиционеры. Разбиты также оказались порядка 15 припаркованных поблизости машин.

Уже сутки российские туристы не могут покинуть Анталью. Их самолет без объяснения причин задержали вечером 12 августа. Люди ожидали вылета в аэропорту до трех ночи, однако затем их отправили в отель. Как рассказали пассажиры, выспаться им в итоге так и не удалось: представители аэропорта постоянно назначали новые сроки отправления, которые все время переносились.

На месте пожара в подмосковном Раменском не превышена концентрация вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает местный Роспотребнадзор. Огонь уже потушили. Сейчас идет проливка территории. По данным прокуратуры, пожар возник из-за нарушений во время сварочных работ.

Об этих и других новостях уходящего дня – в эфире телеканала Москва 24.

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