Новости часа: в Раменском не выявили превышение вредных веществ на месте пожара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе на месте пожара в Раменском не выявлено, заявил областной Роспотребнадзор.

До конца года столица получит почти 400 электробусов, заявил Сергей Собянин.

Пользователи сервиса "Библиотеки Москвы" заказали книги более 33 тысячи раз с начала лета, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.