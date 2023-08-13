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Новости

Новости

19:20

Общество

Новости часа: в Раменском не выявили превышение вредных веществ на месте пожара

Новости часа: в Раменском не выявили превышение вредных веществ на месте пожара

Вредных веществ в воздухе после пожара в Раменском не обнаружили

Москвичам рассказали о главных зарубежных новостях 13 августа

Пожар на складе в подмосковном Раменском потушили

Пожар на складе в Раменском потушили

Новости часа: спасатели потушили пожар на складе в Подмосковье

Открытое горение на складе в подмосковном Раменском ликвидировано

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Лефортовском тоннеле

Новости часа: прокуратура изучит обстоятельства пожара на складе в Подмосковье

Площадь пожара в Раменском выросла до 2,7 тыс "квадратов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе на месте пожара в Раменском не выявлено, заявил областной Роспотребнадзор.

До конца года столица получит почти 400 электробусов, заявил Сергей Собянин.

Пользователи сервиса "Библиотеки Москвы" заказали книги более 33 тысячи раз с начала лета, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

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