В затопленное из-за тайфуна Приморье отправлена оперативная группа МЧС по поручению главы министерства Александра Куренкова.

Особенно тяжелая ситуация сейчас в Уссурийске. Дороги там затоплены или разрушены. В связи с этим транспорт не ходит. Не работает и большинстве подстанций, люди находятся без света.

Кроме того, половина жилых домов оказалась в воде. Идет эвакуация, но главный пункт временного размещения в городе уже переполнен. Всего из опасных зон Приморского края, по данным МЧС, эвакуировали больше двух тысяч человек. Десятки населенных пунктов оказались в изоляции, организованы лодочные переправы.

Тем временем в регионе ждут нового удара стихии, со стороны Японии надвигается еще один тайфун. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.