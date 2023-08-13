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В затопленное из-за тайфуна Приморье отправлена оперативная группа МЧС

В затопленное из-за тайфуна Приморье отправлена оперативная группа МЧС

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В затопленное из-за тайфуна Приморье отправлена оперативная группа МЧС по поручению главы министерства Александра Куренкова.

Особенно тяжелая ситуация сейчас в Уссурийске. Дороги там затоплены или разрушены. В связи с этим транспорт не ходит. Не работает и большинстве подстанций, люди находятся без света.

Кроме того, половина жилых домов оказалась в воде. Идет эвакуация, но главный пункт временного размещения в городе уже переполнен. Всего из опасных зон Приморского края, по данным МЧС, эвакуировали больше двух тысяч человек. Десятки населенных пунктов оказались в изоляции, организованы лодочные переправы.

Тем временем в регионе ждут нового удара стихии, со стороны Японии надвигается еще один тайфун. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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