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Происшествия

Выброшенный из окна вентилятор чуть не убил девушку в Воронеже

Выброшенный из окна вентилятор чуть не убил девушку в Воронеже

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В Воронеже чуть не убили девушку вентилятором. Неизвестные выкинули прибор с балкона многоэтажки.

Он приземлился в нескольких сантиметрах от прохожей. Сцена попала на запись камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, сбросить вентилятор могли с шестого этажа. По словам местных жителей, там видели какую-то девушку. Пострадавшая уже обратилась в полицию, сотрудники ищут хулиганов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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