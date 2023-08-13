12:30Происшествия
Средства ПВО пресекли попытку Киева совершить теракт по объектам на территории РФ
Средства ПВО пресекли попытку Киева совершить теракт по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны.
По данным российского военного ведомства, в 11:00 беспилотник ВСУ был сбит силами ПВО над территорией Белгородской области. Еще один дрон уничтожили над Курской областью. В результате ЧП пострадавших и разрушений не было.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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