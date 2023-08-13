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Средства ПВО пресекли попытку Киева совершить теракт по объектам на территории РФ

Средства ПВО пресекли попытку Киева совершить теракт по объектам на территории РФ

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Средства ПВО пресекли попытку Киева совершить теракт по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны.

По данным российского военного ведомства, в 11:00 беспилотник ВСУ был сбит силами ПВО над территорией Белгородской области. Еще один дрон уничтожили над Курской областью. В результате ЧП пострадавших и разрушений не было.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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