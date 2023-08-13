Природный пожар на Гавайях стал самым смертоносным в США более чем за столетие. Об этом заявил губернатор штата.

Число жертв увеличилось до 89 человек. И эта цифра может вырасти. Восстановление Гавайских островов может обойтись в 5,5 миллиарда долларов.

Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой, жаркой и ветреной погоды. Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.