Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в администрации округа.

Взрыв произошел в среду, 9 августа, на территории Загорского оптико-механического завода на складе пиротехники. В результате были разрушены несколько зданий на площадке предприятия, повреждены автомобили. Взрывной волной выбило окна в домах по соседству.

Число пострадавших достигло 80 человек. Один человек погиб. Еще 15 человек были госпитализированы, трое находились в тяжелом состоянии. Помимо этого, 12 человек до сих пор считаются без вести пропавшими после взрыва. Следователи провели обыски в фирме, на складе которой произошло ЧП. Задержан технический директор компании.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.