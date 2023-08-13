Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Происшествия

Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде

Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде

В Забайкалье полиции сдался обвиняемый в избиении участника СВО

В Белгородской области пресекли попытку теракта со стороны Украины

Более 40 человек обратились к медикам из-за смога в Якутии

Жители Приморья опасаются нападения диких животных на фоне наводнений

Оперативная группа МЧС направлена в Приморье

После аварии на Кутузовском проспекте загорелся автомобиль

Новости часа: тонувшего мужчину вытащили из воды на Большом Садовом пруду в Москве

Новости часа: "ГАЗель" врезалась в столб на юго-востоке Москвы

Грузовик, перевозивший живых раков, перевернулся в Геленджике

Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в администрации округа.

Взрыв произошел в среду, 9 августа, на территории Загорского оптико-механического завода на складе пиротехники. В результате были разрушены несколько зданий на площадке предприятия, повреждены автомобили. Взрывной волной выбило окна в домах по соседству.

Число пострадавших достигло 80 человек. Один человек погиб. Еще 15 человек были госпитализированы, трое находились в тяжелом состоянии. Помимо этого, 12 человек до сих пор считаются без вести пропавшими после взрыва. Следователи провели обыски в фирме, на складе которой произошло ЧП. Задержан технический директор компании.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика