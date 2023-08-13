В Забайкалье полиции сдался обвиняемый в избиении участника СВО

В Забайкалье полиции сдался обвиняемый в избиении участника спецоперации.

43-летний житель села Нерчинский Завод, где все произошло, был объявлен в розыск, его неделю искали по лесам и деревням. Еще двух участников драки задержали сразу же.

О нападении на ветерана СВО стало известно 6 августа. После конфликта в кафе пьяная компания избила военнослужащего, потерявшего ногу во время боевых действий, а также изуродовала его машину.

Пострадавший сейчас в больнице. Он записал видеообращение, в котором призвал людей не устраивать самосуд над нападавшими и выразил уверенность, что их ждет справедливое наказание. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.