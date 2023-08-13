Более 40 человек обратились к медикам из-за смога в Якутии. Многие пациенты жалуются на проблемы с дыханием. Об этом сообщают в Минздраве региона.

В столице республики проверили воздух. Экспертиза показала превышение предельно допустимой концентрации химических веществ. Город уже несколько дней окутан плотной дымкой от лесных пожаров. Сейчас в регионе действует более сотни очагов на площади почти полмиллиона гектаров.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.