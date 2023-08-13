09:15Происшествия
Оперативная группа МЧС направлена в Приморье
Оперативная группа МЧС направлена в Приморье. Ситуация с наводнениями в крае ухудшается. Особенно от тайфуна пострадал Уссурийск, туда уже приехали спасатели из Хабаровского края вместе с техникой.
Вода практически разделила город на две части. Нарушено транспортное сообщение. Дороги затоплены, а там где вода начала сходить, проехать невозможно. На месте ведут ремонтные работы.
После сильных ливней из строя вышли примерно 50 подстанций. Главный пункт временного размещения в городе переполнен, решается вопрос об открытии еще одного.
По данным МЧС, всего из опасных зон в Приморье эвакуировали более двух тысяч человек. Вода зашла в тысячи домов, организованы лодочные переправы. В ближайшее время в регионе ждут нового удара, так как со стороны Японии надвигается еще один тайфун. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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