Оперативная группа МЧС направлена в Приморье. Ситуация с наводнениями в крае ухудшается. Особенно от тайфуна пострадал Уссурийск, туда уже приехали спасатели из Хабаровского края вместе с техникой.

Вода практически разделила город на две части. Нарушено транспортное сообщение. Дороги затоплены, а там где вода начала сходить, проехать невозможно. На месте ведут ремонтные работы.

После сильных ливней из строя вышли примерно 50 подстанций. Главный пункт временного размещения в городе переполнен, решается вопрос об открытии еще одного.

По данным МЧС, всего из опасных зон в Приморье эвакуировали более двух тысяч человек. Вода зашла в тысячи домов, организованы лодочные переправы. В ближайшее время в регионе ждут нового удара, так как со стороны Японии надвигается еще один тайфун. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



