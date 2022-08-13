Сильный взрыв прогремел в районе завода "Сокол" в Новой Каховке, сообщили власти Херсонской области.

Ситуация с приобретением техники аграриями РФ стала выправляться, заявили в Минсельхоз РФ

Шесть участков выделенных полос протяженностью 2,3 километра открыли в Москве.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.