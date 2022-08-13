В Подмосковье на Дмитровском шоссе столкнулись шесть легковых машин

В Подмосковье на Дмитровском шоссе столкнулись сразу шесть легковых машин. В левом ряду водитель резко затормозил и собрал за собой другие автомобили. У большинства машин помяты капоты и задние бамперы.

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