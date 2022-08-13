Пожар в жилом доме в Солнцеве ликвидировали

В Солнцеве загорелась квартира, сообщили очевидцы. На видео видно. как сильный огонь вырывается из окон верхних этажей. Как сообщили в МЧС, возгорание уже удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

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