Металлическая конструкция упала на людей в Испании на музыкальном фестивале

В Испании во время музыкального фестиваля Medusa обрушилась сцена. Один человек погиб и еще 40 получили травмы.

Все произошло в городе Валенсия. Конструкция рухнула из-за сильного ветра. После случившегося организаторы решили досрочно завершить фестиваль.

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