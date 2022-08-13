Москвичам рассказали о последних новостях

Машина влетела в зрителей во время ночных гонок на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге. Есть пострадавшие.

По словам очевидцев, ночные гонки на данном участке дороги проходят регулярно. Так, один из автомобилей ушел в занос и влетел в зрителей, которые наблюдали за шоу прямо вдоль трассы. Травмы получили несколько человек, погибших нет.

Тайфун "Меари" вплотную приблизился к Токио, из-за чего отменено более 200 авиарейсов. Свыше 72 тысяч человек ранее получили указание эвакуироваться. По данным синоптиков, за прошедшие сутки там уже выпало более 200 миллиметров осадков, а к утру воскресенья эта цифра может вырасти до 300 миллиметров.

Вооруженный ружьем мужчина взял в заложники сотрудников банка в столице Ливана Бейруте. Инцидент произошел после того, как ему отказали в снятии собственных денег на операцию отца. Ливанец облил себя бензином и угрожал самосожжением, если его требования не будут выполнены.

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