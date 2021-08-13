Телезрителям рассказали об аварии на улице Миклухо-Маклая

Серьезная авария произошла накануне на улице Миклухо-Маклая. Там водитель врезался в остановку общественного транспорта на улице и сбил двоих людей.

После удара пожилая женщина оказалась зажатой между машиной и остановкой. В тяжелом состоянии ее вертолетом доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой и переломами. Позже ей ампутировали ногу. Девушка тоже оказалась в больнице с перелом ступни.

В крови 33-летнего мужчины нашли больше промилле алкоголя. Это сравнимо с выпитой залпом бутылкой водки. Кроме того, сообщалось, что в иномарке кинологи обнаружили пакет с неизвестным веществом.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. Статья – нарушение правил дорожного движения, причинение тяжкого вреда здоровью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.