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Происшествия

20:15

В прокуратуре рассказали о состоянии младенца, оставленного на лавочке в Москве

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Руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова рассказала о состоянии младенца, которого оставили на лавочке в одном из столичных дворов.

"Ребенка осмотрели врачи. Мальчик полностью доношенный, без видимых повреждений. Родился, по предварительной информации, 2–3 дня назад. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он доставлен в одну из столичных больниц", – сообщила Нефедова.

Ранее сообщалось, что в столице нашли новорожденного ребенка на скамейке.

На видео, которое опубликовала прокуратура Москвы, заметно, как женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит. Это мальчик, родившийся примерно 2–3 дня назад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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