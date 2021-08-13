В Москве задержали женщину, которая оставила ребенка на детской площадке на Ярославском шоссе. Как сообщили в столичной прокуратуре, это гражданка Киргизии, ей 26 лет.

По предварительной информации, новорожденный – ее сын.

Ранее сообщалось, что в столице нашли новорожденного ребенка на скамейке.

На видео, которое опубликовала прокуратура Москвы, заметно, как женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит. Это мальчик, родившийся примерно 2–3 дня назад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.