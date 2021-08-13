Юрист рассказал, что грозит девушке, оставившей младенца на скамейке в Москве

Юрист Андрей Лухин рассказал, какое наказание грозит девушке, которая оставила младенца на скамейке в одном из московских дворов.

"Для начала нужно понять, кем эта женщина приходится данному ребенку. Если это родитель, то тут может грозить как административная ответственность, ненадлежащее исполнение своих обязанностей, так и уголовная – за оставление человека, который изначально находится в беспомощном состоянии либо за ненадлежащее исполнение своих родительских прав", – объяснил юрист.

Он добавил, что в случае административного наказания грозит штраф, а уголовного – срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в столице нашли новорожденного ребенка на скамейке. На видео, которое опубликовала прокуратура Москвы, заметно, как женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит. Это мальчик, родившийся примерно 2–3 дня назад.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.