Московские медики проводят телеконсультации с коллегами по поводу пострадавших в Воронеже

Московские врачи проводят телеконсультации с коллегами из Воронежа по поводу лечения пострадавших при взрыве в автобусе. К работе подключились медики из Института Вишневского и национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Об этом рассказали в Минздраве.

В настоящее время в больницах находятся 13 человек. Их состояние оценивают как стабильное, отрицательной динамики нет. Еще 4 лечатся дома. Двоих пострадавших спасти не удалось.

Тем временем, Национальный антитеррористический комитет координирует поиски причастных к взрыву. Его причины пока неизвестны, рассматривают все версии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.