В нескольких районах Краснодарского края из-за ливней ввели режим ЧС

На Кубани вводят режим ЧС. К чрезвычайной ситуации из-за непогоды готовятся в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах.

Сильные ливни шли всю ночь и продолжаются до сих пор. По прогнозам, в ближайшие часы погода резко ухудшится. Ожидается, что на отдельных территориях может выпасть до 150 миллиметров осадков, что побьет сразу несколько многолетних рекордов.

Власти готовятся к эвакуации жителей, развернули уже 16 пунктов временного размещения. По прогнозам, заливать Краснодарский край будет все выходные.

Очень сложная ситуация в Анапе – такого не было десятки лет, заявили в региональном МЧС. В городе за минувшую ночь выпала трехмесячная норма осадков, жилой сектор в воде, туристам категорически запрещается купаться в море. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.