Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 20. Об этом заявили в Депздраве.

Маршрутный автобус ПАЗ взорвался в центре Воронежа вечером 12 августа. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Взрыв квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ход расследования под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии ЧП.