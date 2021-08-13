Очевидец рассказала об обнаруженном в Москве младенце

Девушка, обнаружившая младенца на Ярославском шоссе, рассказала о произошедшем.

"Я сразу позвала маму, я была немножко в шоке. Она его взяла. Спустились сразу соседи. Мы его вытащили из пакета, завернули в одеяло, и все в принципе. Вызвали сразу полицию, скорую", – поделилась очевидец.

Она уточнила, что ребенок был в белой пеленке и в пакете.

"Видимо, она родила дома. Беременных в нашем доме мы не видели вообще. Скорее всего, она из других домов", – рассказала девушка.

Ранее сообщалось, что в столице нашли новорожденного ребенка на скамейке. На видео, которое опубликовала прокуратура Москвы, заметно, как женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит. Это мальчик, родившийся примерно 2–3 дня назад.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.