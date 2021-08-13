В Воронеже завершили следственные действия на месте взрыва автобуса

Следственные действия на месте взрыва автобуса в Воронеже завершены. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в середине салона автобуса, ближе к левому заднему колесу. Но что именно взорвалось, до сих пор неясно. По предварительным данным, эксперты ФСБ не обнаружили следов взрывчатых веществ. Медики также не нашли у пострадавших ранений от инородных объектов.

Силовики сейчас проводят следственные эксперименты с похожими автобусами, чтобы понять мощность и природу взрыва. По одной из версий, в салоне мог сдетонировать баллон для газовой горелки, которую перевозил кто-то из пассажиров. По словам сотрудников транспортного предприятия, автобус был полностью исправным.

Вечером 12 августа в Воронеже прогремел взрыв в пассажирском автобусе. От полученных травм скончались два человека, пострадали 17 пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.