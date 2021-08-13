Мусоровоз загорелся в Апрелевке

В Апрелевке загорелся мусоровоз. Судя по кадрам, он вспыхнул прямо в одном из дворов. Вокруг много припаркованных легковушек.

На месте работают пожарные. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.