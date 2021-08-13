Адвокат рассказал о наказании водителю, сбившему людей на улице Миклухо-Маклая

Адвокат Геннадий Нефедовский рассказал, какое наказание грозит водителю, сбившему людей на улице Миклухо-Маклая. Он уточнил, что по данной статье предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы.

"К сожалению, наказание очень небольшое по сравнению с другими странами, потому что в каждой стране, конечно, предусмотрены различные наказания за данный вид преступления. Но, например, если взять ОАЭ, то там за данное деяние можно получить до 30 лет лишения свободы, также все это облагается огромными штрафами", – сказал Нефедовский.

Авария произошла в четверг, 12 августа. 33-летний водитель автомобиля Skoda въехал в остановку общественного транспорта. Из-за столкновения пострадали женщина 1960 года рождения, которую зажало между машиной и остановкой, а также ее 16-летняя внучка.

На момент столкновения в салоне автомобиля также находился ребенок. Пострадавшую женщину госпитализировали на вертолете, а девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.

Ход полицейской проверки по факту столкновения автомобиля Skoda c остановкой общественного транспорта в районе Обручевский взяла на свой контроль столичная прокуратура.