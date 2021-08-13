Адвокат рассказал о наказании водителю, сбившему людей на улице Миклухо-Маклая

15:45
Адвокат Геннадий Нефедовский рассказал, какое наказание грозит водителю, сбившему людей на улице Миклухо-Маклая. Он уточнил, что по данной статье предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы.
"К сожалению, наказание очень небольшое по сравнению с другими странами, потому что в каждой стране, конечно, предусмотрены различные наказания за данный вид преступления. Но, например, если взять ОАЭ, то там за данное деяние можно получить до 30 лет лишения свободы, также все это облагается огромными штрафами", – сказал Нефедовский.
Авария произошла в четверг, 12 августа. 33-летний водитель автомобиля Skoda въехал в остановку общественного транспорта. Из-за столкновения пострадали женщина 1960 года рождения, которую зажало между машиной и остановкой, а также ее 16-летняя внучка.
На момент столкновения в салоне автомобиля также находился ребенок. Пострадавшую женщину госпитализировали на вертолете, а девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.
Ход полицейской проверки по факту столкновения автомобиля Skoda c остановкой общественного транспорта в районе Обручевский взяла на свой контроль столичная прокуратура.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: