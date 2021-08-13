Уголовное дело по факту взрыва в Воронеже передали в центральный аппарат СК

15:45
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о взрыве в автобусе в Воронеже в центральный аппарат ведомства. На текущий момент создана следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вечером 12 августа в Воронеже прогремел взрыв в пассажирском автобусе. От полученных травм скончались два человека, пострадали 17 пассажиров. По словам врачей, у них нет повреждений от осколков или других инородных объектов.
По предварительным данным, следов взрывчатых веществ в автобусе не найдено. Была версия о том, что в автобусе взорвался баллон с газом. Однако перевозчик утверждает, что машина была дизельной и переключить ее на газ было невозможно. На месте трагедии жители устроили импровизированный мемориал. Люди несут к остановке цветы и зажигают свечи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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