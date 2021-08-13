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Происшествия

15:15

СК начал проверку после обнаружения младенца на скамейке в Москве

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Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения брошенного младенца во дворе одного из домов на Ярославском шоссе.

По итогам доследственной проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 125 ("Оставление в опасности") и 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

На данный момент ребенок доставлен в одну из детских больниц, где находится под наблюдением врачей. Дальнейшее жизнеустройство мальчика прокуратура поставила на контроль.

Ранее стало известно, что младенца обнаружили жители дома, которые и сообщили об этом в полицию. На видео, которое опубликовала прокуратура Москвы, заметно, как женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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