Жители Воронежа несут цветы на остановку, рядом с которой взорвался автобус

Жители Воронежа устроили импровизированный мемориал погибшим и пострадавшим при взрыве автобуса. Люди несут на остановку цветы и зажигают свечи.

В результате происшествия погибли две женщины. Еще 17 человек пострадали. Состояние некоторых из них тяжелое. А тем временем, взрывотехники и криминалисты изучают материал с места взрыва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.