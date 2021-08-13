НАК сообщил о поиске причастных ко взрыву автобуса в Воронеже – СМИ

Национальный антитеррористический комитет разыскивает причастных к взрыву автобуса в Воронеже, сообщают СМИ.

Вечером 12 августа в Воронеже прогремел взрыв в пассажирском автобусе. От полученных травм скончались два человека, пострадали 17 пассажиров.