Очевидец рассказала о ДТП на улице Миклухо-Маклая

Очевидец рассказала об аварии с пьяным водителем на улице Миклухо-Маклая, в которой пострадали два человека.

"Услышали хлопок такой, посмотрели в окно, увидели, что здесь случилась трагедия, взяли что было – перевязочные материалы – и выбежали. Девушка в нормальном состоянии, а женщина в тяжелом. Водитель я даже не знаю, кто он, что он", – поделилась девушка.

Авария произошла в четверг, 12 августа. 33-летний водитель автомобиля Skoda въехал в остановку общественного транспорта. Из-за столкновения пострадали женщина 1960 года рождения, которую зажало между машиной и остановкой, а также ее 16-летняя внучка.

На момент столкновения в салоне автомобиля также находился ребенок. Пострадавшую женщину госпитализировали на вертолете, а девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.

Ход полицейской проверки по факту столкновения автомобиля Skoda c остановкой общественного транспорта в районе Обручевский взяла на свой контроль столичная прокуратура.