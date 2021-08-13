В Москве ищут женщину, которая оставила младенца на лавочке

В Москве ищут женщину, которая оставила ребенка на лавочке во дворе дома на Ярославском шоссе. Малыш был завернут в полиэтиленовый пакет.

В Сети появилось новое видео, на котором предположительно она же заходит в подъезд жилого дома.

Ранее в прокуратуру попали другие кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, что женщина сидит на лавочке, а после стремительно уходит.

Известно, что мальчик родился пару дней назад. Сейчас он в больнице, его осматривают врачи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.