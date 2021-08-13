Эксперт рассказал, может ли дым от лесных пожаров в Якутии добраться до Москвы

Общая площадь пожаров в Якутии, по официальным данным, превысила 4 миллиона гектаров. Доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин рассказал, может ли якутский смог от лесных пожаров добраться до Москвы.

"Думаю, в ближайшее время этот дым до нас дойти не может. Разница давления в нашу пользу, поэтому никак", – сказал эксперт.

При этом он уточнил, что бывает редкий случай, когда зимой самые сильные морозы в Москву как раз приходят из Сибири. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.