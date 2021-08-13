Тело пассажирки обнаружили на месте крушения вертолета на Камчатке

Тело женщины обнаружили на месте крушения вертолета Ми-8, упавшего в озеро на Камчатке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. В живых остались восемь человек, поиски остальных пассажиров продолжаются. В настоящий момент они числятся как без вести пропавшие.