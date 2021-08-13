Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружили на глубине 110 метров

Вертолет Ми-8, потерпевший крушение на Камчатке, обнаружен на дне Курильского озера на глубине около 110 метров, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110–111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый", – заявил Солодов.

По его словам, в настоящее время специалисты определяют тактику дальнейших работ по визуальному осмотру и подъему вертолета. На месте работают три глубоководных аппарата, предоставленные Минобороны вместе с операторами, а также 15 спасателей МЧС.