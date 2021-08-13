Глубоководная техника начала работу на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Военная глубоководная техника начала работу на месте падения Ми-8 с туристами на Камчатке. С ее помощью спасатели хотят добраться до вертолета, который лежит на дне озера. Глубина в том месте составляет более 145 метров.

В то же время следователи устанавливают все детали экскурсии по Кроноцкому заповеднику, в результате которой погибли 8 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.