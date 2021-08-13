Сотрудники ИВС Истры оставили "кормушки" в камерах открытыми, что помогло совершить побег

Один из сотрудников ИВС в Истре отключил камеры видеонаблюдения, после чего с коллегой они ушли спать, оставив открытыми "кормушки" в камерах заключенных, что позволило им совершить побег. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые "кормушки" – двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег", – сообщила Врадий.

Следствие предъявило обвинение в превышении полномочий двум арестованным сотрудникам ИВС.